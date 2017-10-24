Женская сборная России сыграла вничью с Уэльсом в отборе ЧМ-2019

Женская сборная России на своём поле сыграла вничью с командой Уэльса в матче отборочного турнира чемпионата мира 2019 года. Встреча проходила в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 0:0.
В следующем матче группы 1 отборочного турнира российская команда на выезде сыграет с командой Боснии и Герцеговины. Встреча состоится 5 апреля 2018 года.
Сборная России набрала первое очко в своей группе. Напомним, ранее команда проиграла сборной Англии со счётом 0:6.
Турнирное положение группы 1 отборочного турнира ЧМ-2019: 1. Уэльс – 4 очка (2 матча); 2. Англия – 3 (1); 3. Босния и Герцеговина – 3 (1); 4. Россия – 1 (2); 5. Казахстан – 0 (2).
Женщины. Отборочный турнир ЧМ-2019
Россия – Уэльс— 0:0 (0:0)
Женская сборная России со счётом 0:6 проиграла англичанкам