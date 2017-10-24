А. Егоров: в игре «СКА-Хабаровск» — «Уфа» судья должен был удалить игрока хозяев

Заместитель руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал спорные эпизоды в матчах 14-го тура РФПЛ «СКА-Хабаровск» — «Уфа» (2:2) и «Анжи» — «Арсенал» (3:2). Встречу в Хабаровске обслуживал Сергей Куликов, а на игре в Махачкале работал Владислав Безбородов.
«На 63-й минуте матча «СКА-Хабаровск» — «Уфа» игрок хозяев играет рукой за пределами штрафной. В момент удара Сысуева вратаря не было на месте, а защитник, стоявший у ворот, всё равно не мог сыграть руками. Для меня это красная карточка. Судья недоработал. Может быть, он думал, что вратарь успеет вернуться», — сказал Егоров в программе «Свисток».
«В матче «Анжи» — «Арсенал» на 47-й минуте арбитр назначил пенальти в пользу хозяев. Пенальти можно назвать легковесным, но моё мнение — он, скорее, был. Хотя качество повтора неидеальное. Влад стоял рядом, и ему было лучше видно. Понимаю эмоции тренеров, президентов, когда что-то происходит, но всё нужно делать корректно. Если «Арсенал» считает, что судья плохо отработал, они могут написать письмо, комиссия посмотрит и примет решение.
На 64-й минуте «Анжи» забил гол, и мне показалось, что ассистент допустил ошибку при определении офсайда. Боковой чуть забежал вперёд и не увидел линию. Но для меня работа ассистента — тёмный лес. Возможно, я не прав и офсайда не было», — добавил Егоров.