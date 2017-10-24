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Источник: «Челси» готовит предложение Сарри в размере € 12 млн за сезон

24 октября 2017, вторник. 22:06 Футбол

«Челси» рассматривает кандидатуру наставника «Наполи» Маурицио Сарри в качестве замены Антонио Конте на посту главного тренера.

Как сообщает Сalciomercato.com со ссылкой на 7 Gold, лондонский клуб готовит 58-летнему итальянскому специалисту щедрое предложение, по условию которого его заработная плата составит € 12 млн за сезон.

Также отмечается, что «Наполи» знает, что Сарри может уйти, и рассматривает кандидатуру наставника «Сампдории» Марко Джампаоло.

Под руководством Конте в прошлом сезоне «Челси» выиграл английскую Премьер-лигу, но на старте нынешнего сезоне испытывает проблемы.

Конте: абсолютно не переживаю насчёт возможного увольнения
Источник: Football Italia Сообщить об ошибке
Теги
Наполи Сампдория Челси Антонио Конте Марко Джампаоло Маурицио Сарри
Новости. Футбол
24 октября 2017, вторник
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