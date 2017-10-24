Источник: «Челси» готовит предложение Сарри в размере € 12 млн за сезон

«Челси» рассматривает кандидатуру наставника «Наполи» Маурицио Сарри в качестве замены Антонио Конте на посту главного тренера.
Как сообщает Сalciomercato.com со ссылкой на 7 Gold, лондонский клуб готовит 58-летнему итальянскому специалисту щедрое предложение, по условию которого его заработная плата составит € 12 млн за сезон.
Также отмечается, что «Наполи» знает, что Сарри может уйти, и рассматривает кандидатуру наставника «Сампдории» Марко Джампаоло.
Под руководством Конте в прошлом сезоне «Челси» выиграл английскую Премьер-лигу, но на старте нынешнего сезоне испытывает проблемы.
Конте: абсолютно не переживаю насчёт возможного увольнения