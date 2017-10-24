«Севилья» разгромила «Картахену» в первом матче 1/16 финала Кубка Испании

«Севилья», которая является соперником «Спартака» по групповому этапу Лиги чемпионов, в первом матче 1/16 финала Кубка Испании в гостях со счётом 3:0 разгромила «Картахену».
На 25-й минуте Пабло Сарабия счёт открыл, 10 минут спустя Хоакин Коррея закрепил преимущество «Севильи», а Луис Муриель на 51-й минуте установил окончательный результат.
Напомним, 17 октября «Севилья» в Москве потерпела разгромное поражение от «Спартака» со счётом 1:5. Вторая игра с российской командой состоится 1 ноября.
В другом матче 1/16 финала Кубка Испании «Нумансия» на своём поле обыграла «Малагу» со счётом 2:1, забив оба мяча в компенсированное ко второму тайму время.