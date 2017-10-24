Самому молодому участнику антисемитской акции фанатов «Лацио» — 13 лет

Полиция идентифицировала 10-15 фанатов «Лацио», причастных к скандальной антисемитской акции после домашнего матча с «Кальяри» (3:0) в 9-м туре Серии А. Самому молодому из идентифицированных фанатов римского клуба всего 13 лет, сообщает Football Italia.
22 октября фанаты «Лацио» после матча с «Кальяри» оставили на трибуне болельщиков «Ромы» антисемитские граффити и изображения еврейской девочки Анны Франк, чей дневник, описывающий гонения со стороны нацистов во время Второй мировой войны, стал бестселлером.
Позже руководство итальянского футбола приняло решение о проведении акции против проявления расизма, ксенофобии и нетерпимости на стадионах страны. Все матчи предстоящего 10-го тура чемпионата Италии начнутся с чтения отрывка из дневника Анны Франк.