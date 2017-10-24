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Нобоа: «Локомотив» уважаем, но «Зенит» должен выходить на чистое первое место

24 октября 2017, вторник. 22:45 Футбол

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа поделился ожиданиями от домашнего матча 15-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (29 октября) и отметил, что пока не переживает из-за отсутствия регулярной игровой практики. «Железнодорожники» лидируют в турнирной таблице, опережая сине-бело-голубых по дополнительным показателям.

«То, что „Локомотив“ будет бороться за первое место, можно было предположить. Сильная команда. Практически без слабых мест. Очень серьёзный соперник. „Локо“ хорош как в атаке, так и в обороне. Кого могу выделить? Фернандеша, Фарфана, братьев Миранчуков. Да вообще, там очень приличный состав. Но мы никого не должны бояться. Нужно играть в свой футбол и побеждать при своих болельщиках.

Мы не думаем, кто фаворит в этой встрече, а кто – нет. Уважаем „Локо“, но нам надо выйти на чистое первое место. В любом случае, необходимо брать три очка в этой встрече. Посмотрим, буду ли я играть в этом матче. Решение принимает Манчини. Очень хочу играть, доказываю это на каждой тренировке. А дальше уже тренер определяет состав.

Сейчас не нервничаю по поводу отсутствия регулярной игровой практики. Хочу показать тренеру, что готов принести пользу „Зениту“. Если даже меня выпустят на пять минут, постараюсь доказать, что достоин находиться в этой команде. Посмотрим, что будет дальше. До зимы ещё много матчей. Я спокоен, но в то же время, конечно, хочу играть», — сказал Нобоа в интервью «Спорт-экспрессу».

Ну и кто здесь устарел? Сёмин снова наверху!
Всех прямых конкурентов «Локомотив» в первом круге обыграл – остался один, самый опасный.
Источник: Спорт-экспресс Сообщить об ошибке
Теги
ФК Зенит ФК Локомотив Кристиан Нобоа
Новости. Футбол
24 октября 2017, вторник
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