А. Егоров не собирался покидать департамент судейства и возобновлять карьеру

Бывший арбитр Александр Егоров рассказал, что не собирался покидать пост заместителя руководителя департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза.
Ранее появилась информация, что 45-летний Егоров принял решение покинуть департамент судейства и возобновить судейскую карьеру.
«Департамент покидать не собирался. Просто получилось, что сначала на три дня ездил в Грузию, где была свадьба сына друга, а потом вернулся домой и с младшим сыном на несколько дней ездил на футбольный турнир в Нижний Новгород.
После того как в июне я сдал нормативы, может быть, раза три-четыре всего тренировался. Чтобы привести себя в форму, мне нужно очень много времени. Хватит уже подвигов.
Я не собирался возобновлять карьеру судьи. Продолжаю работать в департаменте судейства и инспектирования", — заявил Егоров в эфире программы «Свисток».