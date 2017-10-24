Е. Чернов: «Тосно» хочет пройти как можно ближе к финалу Кубка России

Защитник «Тосно» Евгений Чернов выразил мнение, что его команда обладает большим потенциалом, а также поделился ожиданиями от домашнего матча с бывшим клубом, «Томью», в 1/8 финала Кубка России (25 октября).
«У нас подобралась достаточно амбициозная команда. Многие футболисты уже имеют опыт выступления в Премьер-Лиге. Но есть ребята, которые не имеют большого опыта игры на столь высоком уровне и, конечно, очень хотят себя проявить в «Тосно» и обратить на себя внимание команд топ-уровня. На мой взгляд, у «Тосно» большой потенциал. И пусть пока мы находимся в нижней части турнирной таблицы, но очки регулярно набираем. Будем стараться выигрывать чаще, чтобы подниматься вверх по турнирной таблице. Возможности для этого у нас есть.
«Тосно» серьёзно относится к Кубку России. Мы хотим пройти как можно ближе к финалу. Поэтому обязательно постараемся в ближайшую среду обыграть «Томь», — цитирует Чернова пресс-служба томского клуба.