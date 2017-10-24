«Валенсия» обыграла «Сарагосу» в первом матче 1/16 финала Кубка Испании

В первом матче 1/16 финала Кубка Испании «Сарагоса» принимала «Валенсию». Встреча проходила на стадионе «Ла-Ромареда» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.
Голы на свой счёт в этой встрече записали нападающий Родриго и полузащитник Даниэль Парехо, который реализовал пенальти. Оба гола были забиты в концовке встречи.
В другом матче 1/16 финала, который проходил параллельно, «Хетафе» на своём поле проиграл «Алавесу» (0:1), пропустив на 87-й минуте.
Ответные матчи в обоих противостояниях состоятся 29 ноября.