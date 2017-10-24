Эззатоллахи не поможет «Амкару» в матче с «Ростовом» по условию договора аренды

«Амкар» прибыл в Ростов-на-Дону, где 25 октября пермской команде предстоит сыграть с «Ростовом» в матче 1/8 финала Кубка России.
У «Амкара» в игре не смогут принять участие травмированные Петар Занев, Павел Комолов, Александр Рязанцев, Алексей Гасилин и Браун Форбс, а также Саид Эззатоллахи – иранский полузащитник хоть и прилетел с командой на игру, но выйти на поле всё равно не сможет в соответствии с условиями договора аренды с «Ростовом».
Начало кубкового матча «Ростов» — «Амкар» запланировано на 18:30 мск.
Эззатоллахи: «Амкар» вызывал симпатии, когда я играл против него