Гол Ярмоленко помог «Боруссии» Д выйти в следующий раунд Кубка Германии

В матче 2-го раунда Кубка Германии «Магдебург» принимал на дортмундскую «Боруссию». Встреча проходила на стадионе «MDCC-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:0.
В составе победителей голы на свой счёт записали Гонсало Кастро, Александер Исак, Марк Бартра, Синдзи Кагава и украинский нападающий Андрей Ярмоленко, который реализовал пенальти. Таким образом, «Боруссия» вышла в следующий раунд турнира, а «Магдебург» из Кубка Германии вылетел.
В других матчах 2-го раунда, которые проходили параллельно, «Швайнфурт 05» крупно проиграл «Айнтрахту» (0:4), а «Гройтер Фюрт» потерпел поражение в матче с «Ингольштадтом 04» (1:3).