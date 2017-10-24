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Гуренко: «Локомотив» заслуженно занимает первое место в РФПЛ

24 октября 2017, вторник. 23:54 Футбол

Бывший футболист «Локомотива» Сергей Гуренко поделился мнением о лидерстве «железнодорожников» в турнирной таблице РФПЛ.

«Команда движется по турнирной таблице в хорошем темпе. Конечно, могли стоять на ногах ещё увереннее, ведь в некоторых матчах потеряли очки с командами, не являющимися прямыми конкурентами. С другой стороны, обыграли и «Спартак», и ЦСКА. Ближайшие встречи решат очень многое, «Краснодар» уже пройден, но предстоит важнейший поединок с «Зенитом» — думаю, по итогам второго круга второе место будет неплохим результатом. Но для дальнейшей борьбы за медали команде надо начать обыгрывать соперников ниже рангом.

Если лидерство „Локомотива“ многими воспринимается как стечение обстоятельств, то это странное мнение. Сейчас в России порядка шести-семи клубов похожи по возможностям и потенциалу, сами же видели — и «Зенит» может проиграть «Арсеналу». Все умеют играть в футбол и хотят зарабатывать очки, поэтому случайно обыграть кого-то просто невозможно. Так что, считаю, «Локомотив» своё место занимает заслуженно. В составе команды мне очень нравится Фернандеш, ещё выделю Маринато Гилерме, Виталия Денисова, ну и, конечно, братьев Миранчуков… Правда, не знаю, кто из них старший, а кто младший», — сказал Гуренко в интервью RT.

Нобоа: «Локомотив» уважаем, но «Зенит» должен выходить на чистое первое место
Источник: RT на русском Сообщить об ошибке
Теги
ФК Локомотив Сергей Гуренко
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