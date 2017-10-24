«Лорьян» с Уорисом вылетел из Кубка лиги Франции, «Монпелье» вышел в 1/8 финала

В матче 1/16 финала Кубка французской лиги «Генгам» принимал «Монпелье». Встреча проходила на стадионе «Стад дю Рудуру» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.
В составе победителей голы на свой счёт записали Сулейман Камара и Родрике Нинга. Таким образом, «Монпелье» вышел в следующую стадию, а «Генгам» покинул турнир.
Ранее в другом матче 1/16 финала «Лорьян» на своём поле со счётом 0:1 уступил «Кану». В составе хозяев с 64-й минуты играл экс-форвард московского «Спартака» Маджид Уорис. «Лорьян» вылетел из Кубка французской лиги, а «Кан» вышел в 1/8 финала.