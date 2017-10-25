«Арсенал» в дополнительное время победил «Норвич» в матче Кубка лиги

В матче 4-го раунда Кубка английской лиги «Арсенал» в Лондоне на стадионе «Эмирейтc» принимал «Норвич Сити». Подопечные Арсена Венгера одержали волевую победу со счётом 2:1, сломив сопротивление соперника только в дополнительное время.
«Канарейки» вышли вперёд на 34-й минуте, когда точным ударом отметился Джош Мёрфи. Сравнять счёт «канониры» сумели лишь за пять минут до конца основного времени второго тайма — отличился Эдвард Нкетиа. Для определения победителя понадобились дополнительные полчаса и на 96-й минуте Нкетиа забил победный мяч, оформив дубль.