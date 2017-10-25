«Манчестер Сити» по пенальти обыграл «Вулверхэмптон» в матче Кубка лиги

В матче 4-го раунда Кубка английской лиги на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» встречались «Манчестер Сити» и «Вулверхэмптон».
Клуб, лидирующий в таблице Чемпионшипа, сумел дать бой первой команде Премьер-лиги. В основное время голов забито не было. Дополнительные полчаса также прошли без забитых мячей и для определения победителя проводилась серия пенальти, в которой сильнее оказались хозяева — 4:1. В серии 11-метровых у «Манчестер Сити» забили Кевин Де Брёйне, Яя Туре, Лерой Зане и Серхио Агуэро. У «горожан» два пенальти из трёх отразил Клаудио Браво. Таким образом, подопечные Хосепа Гвардиолы вышли в следующий раунд Кубка лиги.
Украинский полузащитник Александр Зинченко, проводивший первый официальный матч за «Манчестер Сити», отыграл все 120 минут.