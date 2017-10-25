Лингард: в последний раз забивал головой, когда играл за «Брайтон» в аренде

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард прокомментировал победу над «Суонси» со счётом 2:0 в матче 4-го раунда Кубка английской лиги. Лингард оформил дубль отличившись на 21-й и 59-й минутах, и был признан лучшим игроком матча.
«Чувствую себя отлично. Мы контролировали игру и полностью оправились от поражения от „Хаддерсфилд Таун“ на выходных. В последний раз я забивал головой, когда играл за „Брайтон“ в аренде, так что сегодня мне всё понравилось.
Наши молодые игроки, Туанзебе и МакТоминай, выполнили свою работу и оправдали ожидания. Они сыграли уверенно и надёжно. Это всё, что от них требовалось. Они очень усердно работают на тренировках, но пробиться в состав «МЮ» непросто. Когда вы получаете шанс, то должны использовать его", — приводит слова Лингарда пресс-служба манкунианцев.