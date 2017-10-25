L'One: «Локомотив» берёт трофеи с грузином в составе, и сейчас есть Кверквелия

Хип-хоп исполнитель L'One признался, что поддерживал московский «Локомотив» даже в самые тяжёлые для команды времена, а также отметил, что «железнодорожники» побеждают, когда в их составе есть грузинский футболист.
«Я болел за „Локомотив“ и в такие времена, когда нас, к сожалению, не было в тройке. Но сейчас всё хорошо, и я хожу с высоко поднятым носом. Пробивал не один выезд, ездили с братом в Копенгаген, пугали там спокойную датскую публику. За команду я всем сердцем и душой, всегда её поддерживаю со времён Асатиани, Джанашии и так далее. Это одна из причин, почему болею за „Локомотив“. Существует такое правило: если у нас в составе есть грузин, значит, мы что-то выигрываем. Пришёл Кверквелия — и посмотрите-ка!», — сказал L'One в эфире «Радио Маяк».