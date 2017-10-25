Бенитес: не должен говорить про «Реал», мои слова вырвут из контекста

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Рафаэль Бенитес, возглавляющий ныне «Ньюкасл Юнайтед», не захотел отвечать на вопросы о «Королевском клубе». Бенитес был уволен с поста наставника «сливочных» по ходу сезона-2015/16 за неудовлетворительные результаты. Испанские СМИ сообщали, что у него сложились натянутые отношения со многими игроками команды.
«Я не должен ничего говорить про «Реал». Имея опыт, могу сказать, что мои слова попытаются исказить, вырвать из контекста и постараются манипулировать ими. Вне зависимости от того, что я скажу. Поэтому, исходя из уважения к клубу, лучше ничего не говорить», — приводит слова Бенитеса Marca.
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