Трезеге: Бензема больше обеспечивает разнообразие игры, чем статистику

Бывший нападающий сборной Франции и туринского «Ювентуса» Давид Трезеге считает, что значение форварда мадридского «Реала» Карима Бензема для его команды сложно переоценить. Бензема неоднократно подвергался критике за свою игру. Многие считают, что он слишком мало поражает ворота соперников.
«Бензема может позволить себя играть по-разному, и это очень интересно. Он доказывает это в лучшей команде мира. Она лучшая, если иметь в виду то, чего достиг «Реал» за последние годы. Это нечто экстраординарное, а Бензема – часть этой истории. Кроме того, ведь есть трудности для самоутверждения иностранного игрока. Я бы назвал Бензема смесью Рауля и Бутрагеньо. Карим больше обеспечивает разнообразие игры, чем статистику», — цитирует Трезеге AS.
Линекер: Кейн? К счастью, Зидан считает Бензема лучшим нападающим мира