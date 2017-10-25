Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Трезеге: Бензема больше обеспечивает разнообразие игры, чем статистику

25 октября 2017, среда. 06:17 Футбол

Бывший нападающий сборной Франции и туринского «Ювентуса» Давид Трезеге считает, что значение форварда мадридского «Реала» Карима Бензема для его команды сложно переоценить. Бензема неоднократно подвергался критике за свою игру. Многие считают, что он слишком мало поражает ворота соперников.

«Бензема может позволить себя играть по-разному, и это очень интересно. Он доказывает это в лучшей команде мира. Она лучшая, если иметь в виду то, чего достиг «Реал» за последние годы. Это нечто экстраординарное, а Бензема – часть этой истории. Кроме того, ведь есть трудности для самоутверждения иностранного игрока. Я бы назвал Бензема смесью Рауля и Бутрагеньо. Карим больше обеспечивает разнообразие игры, чем статистику», — цитирует Трезеге AS.

Линекер: Кейн? К счастью, Зидан считает Бензема лучшим нападающим мира
Источник: AS Сообщить об ошибке
Теги
ФК Реал Мадрид Давид Трезеге Карим Бензема
Новости. Футбол
25 октября 2017, среда
07:17 Рангник: Хазенхюттль может работать в «Баварии», но вопрос, хочет ли он этого
07:10 Спаллетти: сказал Квальярелле, что он стал для «Интера» занозой в заднице
06:58 Бенитес не исключает в будущем работу у руля сборной Испании
06:56 Зидан поделился секретом своих успехов у руля «Реала»
06:39 Баллак: «Боруссия» Д и «РБ Лейпциг» не должны позволить «Баварии» уйти в отрыв
06:18 Кампль: многим обязан Хайнкесу и думаю, он поможет «Баварии»
06:17 Трезеге: Бензема больше обеспечивает разнообразие игры, чем статистику
06:16 Отец игрока «Валенсии» Гуэдеша: сыну хотелось бы пойти по стопам Роналду
06:14 Бенитес: не должен говорить про «Реал», мои слова вырвут из контекста
04:17 «КПР» заплатит рекордный штраф в £ 40 млн за нарушение финансового фэйр-плей
03:45 Гвардиола: без Браво «Ман Сити» не пробился бы в следующий раунд Кубка лиги
03:10 «Ривер Плейт» одолел «Ланус» в первом полуфинальном матче Кубка Либертадорес
03:05 Туре: мячи, которыми мы играем в Кубке лиги, будто вернули меня назад в Африку
02:24 Вальверде: у Арнаиса всегда есть цель в голове
02:04 L'One: «Локомотив» берёт трофеи с грузином в составе, и сейчас есть Кверквелия
01:54 Гвардиола: играть такими мячами на профессиональном уровне — это несерьёзно
01:53 Лингард: в последний раз забивал головой, когда играл за «Брайтон» в аренде
01:30 Аллегри: у нас с Дибалой нет никаких проблем
01:23 Моуринью: я стал более зрелым, чем в 2004 году, и по-другому реагирую на вещи
01:21 Источник: матч «Зенит» — ЦСКА перенесут с «Крестовского» из-за смены газона
00:48 Тихонов: хочу передать привет тем, кто пишет о моём увольнении из «Крыльев»
00:44 «Манчестер Сити» по пенальти обыграл «Вулверхэмптон» в матче Кубка лиги
00:42 «Интер» повторил свой рекорд по количеству очков на старте сезона в Серии А
00:38 За «Арсенал» впервые забил игрок, родившийся после назначения Венгера
00:20 «Арсенал» в дополнительное время победил «Норвич» в матче Кубка лиги
00:17 «Барселона» разгромила «Мурсию» в первом матче 1/16 финала Кубка Испании
00:15 Кирьяков: надеюсь, «Локомотив» не позволит явному фавориту сезона расслабиться
24 октября 2017, вторник
23:59 «Лорьян» с Уорисом вылетел из Кубка лиги Франции, «Монпелье» вышел в 1/8 финала
23:54 Гуренко: «Локомотив» заслуженно занимает первое место в РФПЛ
23:41 «Интер» обыграл «Сампдорию» и возглавил таблицу Серии А
23:39 «МЮ» и «Лестер» вышли в следующий раунд Кубка лиги, «Кристал Пэлас» вылетел
23:36 Гол Ярмоленко помог «Боруссии» Д выйти в следующий раунд Кубка Германии
23:33 Эззатоллахи не поможет «Амкару» в матче с «Ростовом» по условию договора аренды
23:32 Михайлович: Анна Франк? Не знаю, кто это, извините, я не читал газеты
23:22 «Валенсия» обыграла «Сарагосу» в первом матче 1/16 финала Кубка Испании
23:19 Е. Чернов: «Тосно» хочет пройти как можно ближе к финалу Кубка России
23:00 А. Егоров не собирался покидать департамент судейства и возобновлять карьеру
22:45 Нобоа: «Локомотив» уважаем, но «Зенит» должен выходить на чистое первое место
22:43 10 самых красивых болельщиц тура РФПЛ. Фотообзор
22:39 Мутко: цены на билеты на матч Россия — Аргентина должны быть разумными
22:38 Самому молодому участнику антисемитской акции фанатов «Лацио» — 13 лет
22:30 Тимофеев: Аленичев — хороший человек, но тренер иногда должен уметь «напихать»
22:24 «Севилья» разгромила «Картахену» в первом матче 1/16 финала Кубка Испании
22:11 Роналду: Россия всегда приносила мне удачу
22:09 Агент: для Лысова деньги вторичны, поэтому есть конкретный интерес из Бельгии
Все новости RSS
Партнерский контент