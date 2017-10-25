Кампль: многим обязан Хайнкесу и думаю, он поможет «Баварии»

Полузащитник «РБ Лейпциг» Кевин Кампль выразил благодарность главному тренеру мюнхенской «Баварии» Юппу Хайнкесу. Под руководством Хайнкеса Кампль работал в леверкузенском «Байере», который нынешний наставник мюнхенцев возглавлял с 2009 по 2011 год.
«Я был тогда во второй команде клуба, а во время матчей сборных тренировался с основным составом. Но Хайнкес перевёл меня в главную команду, и я получил контракт профессионального игрока. Возможно, без него я бы теперь не был таким футболистом и не играл бы в «Лейпциге». Я многим обязан Хайнкесу. Думаю, он поможет «Баварии» прогрессировать дальше», — цитирует Кампля Bild.
«РБ Лейпциг» предстоит встретиться с «Баварией» в домашнем матче второго раунда Кубка Германии. Игра состоится 25 октября.
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