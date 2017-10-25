Баллак: «Боруссия» Д и «РБ Лейпциг» не должны позволить «Баварии» уйти в отрыв

Бывший полузащитник «Баварии» Михаэль Баллак считает, что по подбору игроков с мюнхенцами не сравнится ни одна команда Бундеслиги. Тем не менее Баллак выразил надежду на то, что подопечным Юппа Хайнкеса не удастся в скором времени оторваться от преследователей на значительное расстояние.
«Хуммельс, Нойер и Мюллер – игроки с опытом и большими успехами. Они должны поддерживать команду. А Киммих – футболист, который должен ещё расти в этой иерархии. У «Баварии» лучший состав в Германии. Когда они найдут свою игру, то вновь будут впереди. Но дортмундская «Боруссия» и «РБ Лейпциг» не должны позволить «Баварии» уйти в большой отрыв», — цитирует Баллака интернет-портал Goal.
По итогам 9 туров Бундеслиги «Боруссия» с 20 очками возглавляет турнирную таблицу. Столько же очков у занимающей 2-е место «Баварии». «Лейпциг» с 19 очками на 3-м месте.