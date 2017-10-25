Зидан поделился секретом своих успехов у руля «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился секретом успехов. Французский специалист отметил, в частности, значение веры футболистов в своего тренера.
«Моя предполагаемся способность руководить футболистами основывается на страсти, которую я испытываю к футболу и моей профессии. Для меня имеет большее значение то, чтобы футболисты верили в мои слова, которые я реализую на практике, а не титулы, выигранные мной в качестве футболиста. Если игроки верят в тебя, то ты можешь многого добиться», — цитирует Зидана официальный сайт ФИФА.
Под руководством Зидана «Реал» дважды выиграл Лигу чемпионов (сезон-2015/16 и 2016/17), чемпионат Испании (сезон-2016/17), Суперкубок страны (2017), Суперкубок УЕФА (2016, 2017) и клубный чемпионат мира (2016).
Он стал первым обладателем «Золотого мяча», признанным также лучшим тренером в мире.