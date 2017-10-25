Рангник: Хазенхюттль может работать в «Баварии», но вопрос, хочет ли он этого

Руководство «РБ Лейпциг» не думает, что главный тренер команды Ральф Хазенхюттль в ближайшие годы может возглавить мюнхенскую «Баварию». В Германии сейчас много обсуждают вопрос о том, кто станет главным тренером мюнхенцев со следующего сезона. Контракт нынешнего наставника «Баварии» Юппа Хайнкеса, сменившего уволенного Карло Анчелотти, рассчитан до конца нынешнего сезона.
«Я с Хазенхюттлем договорился о том, что зимой мы обсудим вопрос о его будущем. Большего уважения нельзя выразить человеку. Я исхожу из того, что мы ещё долго будем работать вместе. Хазенхюттль может работать в «Баварии» или в любом другом клубе. Но вопрос, хочет ли он этого», — приводит слова Рангника интернет-портал Goal.
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