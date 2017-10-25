Хайнкес: надо признать, что в последние годы «Лейпциг» проделал отличную работу

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес адресовал слова похвалы «РБ Лейпциг», с которым мюнхенцам предстоит встреча в выездном матче второго раунда Кубка Германии. Хайнкес считает, что в этом клубе работают со знанием дела.
«Надо признать, что в последние годы «Лейпциг» проделал отличную работу. За этом стоит чёткая стратегия. Конечно, вопрос спонсорства важен, однако и другие клубы имеют аналогичные предпосылки. Концептуально «Лейпциг» работал соответствующим образом. Речь идёт о молодой, талантливой команде, которая соответствует критериям современного футбола», — цитирует Хайнкеса интернет-портал Goal.
Матч между «Баварией» и «Лейпцигом» состоится 25 октября.
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