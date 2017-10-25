Киммих: никогда не думал о том, чтобы покинуть «Баварию»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Джошуа Киммих подчеркнул, что никогда не думал о смене клубной прописки. Немецкие СМИ летом сообщали, что Киммих может покинуть немецкий гранд в поисках большей игровой практики.
«Да, мне пришлось пережить тяжёлые времена. Когда ты в соответствующей форме, но не имеешь возможности играть, приходится нелегко. Особенно это касается молодых футболистов. Но ты тренируешься и стараешься выполнять свою работу наилучшим образом. А после этого решение уже в компетенции тренера. Конечно, я знал, что не будет легко и я не буду выходить на поле в каждом матче. Но моя цель была в том, чтобы стать игроком основного состава «Баварии». Хочу кое-чего добиться здесь и никогда не думал о том, чтобы покинуть «Баварию», — цитирует Киммиха интернет-портал Goal.