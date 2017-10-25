Тимофеев: может, я чего-то не понимаю в футболе, но Кариока — классный опорник

Полузащитник «Спартака» Артём Тимофеев признался, что считает экс-хавбека команды Рафаэла Кариоку игроком высокого уровня.
«Кариока более-менее понимал по-русски. Он, кстати, очень хороший полузащитник, спокоен при работе с мячом. Не знаю, почему его не любили в России. Может, я чего-то не понимаю в футболе, но это классный опорник. Больше всех из легионеров „Спартака“ меня в первое время поражал Жоао Карлос. Он не нервничал, отлично подсказывал, руководил игрой обороны и опорной зоны. Мне нравилась его уверенность. Может быть, у него не всё получалось, но я с ним не играл, только тренировался. Получал игровую практику в «Спартаке-2» и в дубле», — сказал Тимофеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову.
Полное интервью с Артёмом Тимофеевым читайте на «Чемпионате» в скором времени.