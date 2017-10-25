Роббен: «Лейпциг» — очень талантливая команда, демонстрирующая креативный футбол

Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен поделился ожиданиями от матча второго раунда Кубка Германии с РБ «Лейпциг».
«Кубок Германии — это совершенно другой турнир. Если ты не победишь, то не пройдёшь дальше. Мы знаем сильные стороны „Лейпцига“. Это очень талантливая команда, которая демонстрирует креативный быстрый футбол. В прошлом сезоне мы провели два отличных матча друг против друга (3:0 и 5:4). Ответный поединок стал настоящим шоу», — приводит слова Роббена пресс-служба мюнхенцев.
Матч между «Лейпцигом» и «Баварией» состоится 25 октября, начало — в 21:45 мск.
Роббен в отсутствие Мюллера будет капитаном «Баварии»