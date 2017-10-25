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Роббен: «Лейпциг» — очень талантливая команда, демонстрирующая креативный футбол

25 октября 2017, среда. 08:50 Футбол

Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен поделился ожиданиями от матча второго раунда Кубка Германии с РБ «Лейпциг».

«Кубок Германии — это совершенно другой турнир. Если ты не победишь, то не пройдёшь дальше. Мы знаем сильные стороны „Лейпцига“. Это очень талантливая команда, которая демонстрирует креативный быстрый футбол. В прошлом сезоне мы провели два отличных матча друг против друга (3:0 и 5:4). Ответный поединок стал настоящим шоу», — приводит слова Роббена пресс-служба мюнхенцев.

Матч между «Лейпцигом» и «Баварией» состоится 25 октября, начало — в 21:45 мск.

Роббен в отсутствие Мюллера будет капитаном «Баварии»
Источник: Официальный сайт ФК "Бавария" Сообщить об ошибке
Теги
Бавария РБ Лейпциг Арьен Роббен
Новости. Футбол
25 октября 2017, среда
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