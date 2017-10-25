Тимофеев: раньше Давыдов был довольно безбашенным парнем, а сейчас он вырос

Полузащитник «Спартака» Артём Тимофеев рассказал, как за последние годы изменился нападающий команды Денис Давыдов.
«Помню, как Федун назвал Давыдова «русским Месси». Кажется, это было совсем недавно, хотя столько времени прошло. Подкалывали его, конечно. Но он нормально реагировал: улыбался, смеялся. Денис был тогда довольно безбашенным парнем: мог нести ерунду, болтал без умолку. Сейчас он более спокойный, видно, что вырос», — сказал Тимофеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову.
Полное интервью с Артёмом Тимофеевым читайте на «Чемпионате».
Агент Давыдова: думаю, у Дениса получится повторить путь Кокорина и Смолова