Билеты на матч сборных России и Аргентины стоят от 700 до 15 тыс. рублей

Началась продажа билетов на товарищеский матч между сборными России и Аргентины. Цены на билеты на эту встречу варьируются от 700 до 15 тыс. рублей. Самые доступные билеты продаются на сектор D, а самые дорогие — на VIP-места.
Матч между российской и аргентинской командами состоится 11 ноября в Москве на стадионе «Лужники», начало встречи — в 16:00 по московскому времени.
Также стало известно, что спустя три дня подопечные Станислава Черчесова проведут товарищескую игру со сборной Испании в Санкт-Петербурге.
Мутко: цены на билеты на матч Россия — Аргентина должны быть разумными