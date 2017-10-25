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Макай: уже в предыдущем сезоне «Бавария» не так доминировала над соперниками

25 октября 2017, среда. 09:46 Футбол

Бывший нападающий «Баварии» и сборной Нидерландов Рой Макай поделился мнением об игре мюнхенцев в последнее время. В конце сентября руководство клуба отправило в отставку с поста главного тренера Карло Анчелотти, а сменил его до конца сезона Юпп Хайнкес. Сам Макай радужных перспектив для «Баварии» не видит.

«Неудачи начались уже во время предсезонной подготовки команды, когда результаты были не те. Ещё тогда предугадывалось расставание с Анчелотти. Уже в предыдущем сезоне «Бавария» не так доминировала над соперниками, как прежде. Обратите внимание на «Манчестер Сити» Гвардиолы. Эта команда в данный момент почти непобедима», — приводит слова Макая интернет-портал Goal.

Макай: Анчелотти может быть важным фактором для победы над «Реалом»
Источник: Goal Сообщить об ошибке
Теги
Бавария Рой Макай
Новости. Футбол
25 октября 2017, среда
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