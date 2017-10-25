Чичерин: Кубок России – другой турнир, здесь каждый матч как последняя битва

Защитник «Енисея» Никита Чичерин поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Кубка России с «Лучом-Энергией», который состоится 25 октября во Владивостоке.
«Кубок России – это другой турнир, здесь каждый матч как последняя битва. Нам предстоит непростая игра, тяжёлый выезд. Во Владивостоке всегда непросто – часовой пояс, климат, плюс “Луч” играет при своих болельщиках. Мы готовимся к непростой, тяжёлой игре.
Если говорить о том, насколько сложно переключиться с ФНЛ на Кубок, если честно, то это не ощущается. Недавно мы сыграли матч с “Шинником”, выиграли, теперь на хорошей ноте готовимся к кубковой игре. В этом турнире мы идём от игры к игре, с задачей выигрывать в каждом матче», — цитирует Чичерина пресс-служба «Енисея».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Луч-Энергия» — «Енисей». Начало – в 12:00 мск.