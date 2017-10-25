Автор дубля в ворота «Норвича» на время стал Пеле, Кака, Марадоной и Роналдиньо

Нападающий «Арсенала» Эдвард Нкетиа, автор дубля в ворота «Норвич Сити» в 4-м раунде Кубка английской лиги (2:1 ДВ), оказался в центре внимания фанатов лондонской команды, которые решили подшутить над 18-летним футболистом.
После дубля в Кубке болельщики «Арсенала» переименовали страницу английского игрока в «Википедии». Вместо Эдвард Кеддар Нкетиа некоторое время было имя Эдвард Кеддар Пеле Марадона Роналдиньо Кака Нкетиа.
Также фанаты добавили, что Эдвард Нкетиа является лучшим игроком всех времён. Фото с изменениями появилось в Сети, но позже все данные были восстановлены.
Фото с изменёнными данными можно посмотреть в «Твиттере».
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