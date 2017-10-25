«Уфа» разрешила болельщикам на последние игры 2017 года приносить с собой термос

«Уфа» разрешила своим болельщикам на заключительные домашние встречи календарного года Премьер-Лиги приносить с собой термос.
«В трёх оставшихся матчах 2017 года, которые будут проведены в Уфе в розыгрыше чемпионата России, вы сможете проносить с собой термос (ёмкость не более одного литра) с горячими напитками на трибуны стадиона «Нефтяник». У нас будет жарко!» — говорится на официальном сайте уфимской команды.
«Уфа» 30 октября сыграет дома с «Рубином», 19 ноября на своём поле встретится против «Урала», а 3 декабря примет «Амкар».
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