«СКА-Хабаровск» и «Динамо» СПб назвали составы на матч 1/8 финала Кубка России

«СКА-Хабаровск» и петербургское «Динамо» объявили составы на матч 1/8 финала Кубка России. Встреча состоится сегодня в Хабаровске, начало игры запланировано на 11:30 по московскому времени
«СКА-Хабаровск»: Криворучко, Эдиев, Черевко, Баляйкин, Пуцко, Тишкин, Казанков, Дедечко, Корян, Карасёв, Маркович.
«Динамо»: Генералов, Бычков, Юрганов, Власов, Рогов, Соловьёв, Песегов, Цвейба, Кулишев, Барсов, Коротаев.
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