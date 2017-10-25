«Арсенал» и «Манчестер Сити» нарушили регламент Кубка английской лиги, проведя по одной лишней замене. Об этом сообщает TEAMtalk.
«Арсенал» в матче против «Норвич Сити» (2:1 ДВ) провёл четыре замены, две из которых в дополнительное время. То же самое сделал «Манчестер Сити» в поединке с «Вулверхэмптоном» (0:0 и 4:1 по пенальти).
Согласно регламенту Кубка, каждая команда может провести максимум три замены. Четвёртую замену можно сделать лишь в том случае, если для определения победителя требуется дополнительное время, а команда по ходу основного времени уже провела три замены. «Арсенал» и «МС» за 90 минут сделали по две замены, а значит имели право проводить в дополнительное время только одно изменение в составе, а не два.
Правило 10 гласит: «В заявке на игру может находиться 7 запасных и разрешается сделать только 3 замены по ходу основного времени матча. Если матч переходит в дополнительное время, команде разрешено сделать одну, дополнительную замену».
Руководство «Норвича» обратилось к руководству Кубка лиги за разъяснениями. Если «Арсенал» и «Манчестер Сити» будут признаны виновными, им грозит переигровка или техническое поражение.