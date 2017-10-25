Анчелотти начал переговоры с «Гуанчжоу Эвергранд»

Бывший главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти может продолжить карьеру в клубе китайской Суперлиги. Как сообщает Nanfang Daily, итальянский специалист начал переговоры с командой «Гуанчжоу Эвергранд».
Недавно Анчелотти был уволен из стана мюнхенского клуба за неудовлетворительные результаты и конфликты с лидерами команды. На посту главного тренера китайской команды он может сменить Луиса Фелипе Сколари, который может покинуть клуб по окончании текущего сезона.
«Гуанчжоу Эвергранд» досрочно обеспечил себе чемпионский титул в нынешнем сезоне, в седьмой раз подряд выиграв чемпионат Китая.
«Гуанчжоу Эвергранд» в седьмой раз подряд выиграл чемпионат Китая