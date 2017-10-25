Дядюн: в Кубке все хотели обойтись малой кровью, но к «Ростову» это не относится

Нападающий «Ростова» Владимир Дядюн поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала Кубка России с «Амкаром». Встреча состоится сегодня в Ростове-на-Дону, начало игры — в 18:30 мск.
«Амкар» — крепкий клуб, с которым всегда очень непросто играть. Думаю, что сегодняшний матч не станет исключением. К тому же «Амкар» возглавляет опытный специалист. Гаджи Муслимович Гаджиев умеет строить команды в любых ситуациях.
Многие команды РФПЛ легкомысленно отнеслись к 1/16 финала, когда им в соперники достались команды из ФНЛ и ПФЛ. Все хотели обойтись малой кровью и в итоге не показали должной самоотдачи. Но к нашему клубу это не относится. Что касается сетки – сейчас все мысли об «Амкаре». Прежде всего нам нужно пройти этот раунд», — цитирует Дядюна пресс-служба «Ростова».