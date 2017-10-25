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Марадона: то, что лучшим стал Роналду, а не Месси, ранило мне душу

25 октября 2017, среда. 12:12 Футбол

Бывший главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона признался, что ему было тяжело вручать трофей лучшего игрока мира по версии ФИФА нападающему «Реала» Криштиану Роналду, так как на его месте он хотел видеть своего соотечественника форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

Роналду выиграл приз ФИФА The Best во второй раз подряд. Также 32-летний форвард по два раза выигрывал «Золотой мяч» и «Золотой мяч ФИФА» и один раз — награду «Игрок года ФИФА» в 2008 году.

«То, что лучшим игроком мира стал Роналду, а не Месси, ранило мне душу. Моя встреча с Лео была замечательной. Мы поговорили, у нас с ним тёплые отношения. Я верю, что он может продолжать играть ещё много лет», — цитирует Марадону TyC Sports.

Марадона: всё, что говорят про нас с Месси, просто сказка
Источник: TyC Sports Сообщить об ошибке
Теги
Диего Марадона Криштиану Роналду Лионель Месси ФИФА
Новости. Футбол
25 октября 2017, среда
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