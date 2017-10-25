Защитник «Манчестер Сити» Данило скучает по «Реалу» и хотел бы сыграть с Месси

Защитник «Манчестер Сити» Данило Луис да Силва, который летом этого года перешёл в английский клуб из «Реала», в интервью AS признался, что скучает по мадридскому клубу, а также рассказал, что хотел бы поиграть в одной команде с Лионелем Месси.
«Если честно, я скучаю по «Реалу». Я провёл там два невероятных года, выиграв значимые турниры. Люди в «Реале» всегда относились ко мне хорошо, но теперь нужно перевернуть страницу.
В «Манчестер Сити» хороший состав, но всегда что-то можно улучшить. Месси? Это гений. Конечно, я бы хотел поиграть с ним, он — один из лучших», — сказал Данило.
Источник: «Манчестер Сити» готов выкупить Месси у «Барселоны» за € 300 млн