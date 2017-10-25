«СКА-Хабаровск» обыграл петербургское «Динамо» и вышел в 1/4 финала Кубка России

Сегодня в 1/8 финала Кубка России состоялся первый матч, в котором «СКА-Хабаровск» на своём поле принимал петербургское «Динамо». Дальневосточная команда одержала победу со счётом 2:0 и первой пробилась в четвертьфинал турнира.
В составе хабаровского клуба отличились защитник Георгий Наваловский и нападающий Мирослав Маркович. Оба мяча были забиты во втором тайме.
Таким образом, в четвертьфинале Кубка России «СКА-Хабаровск» сыграет с победителем встречи «Шинник» — «Олимпиец». Эта игра состоится сегодня, начало — в 15:00 мск.
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