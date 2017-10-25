Прокуратура Швейцарии допросила президента «ПСЖ» по «делу о коррупции»

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи был допрошен швейцарской прокуратурой по «делу о коррупции» при покупке прав на показ матчей чемпионатов мира 2018, 2022, 2026 и 2030 годов. Об этом сообщает L’Equipe.
Допрос начался утром и продлился несколько часов. Связано это было с тем, что Нассер Аль-Хелаифи говорил через переводчика, а также в связи с большим количеством вопросов, которые были у прокурора.
Напомним, что компания BeIN Media Group, в которой катарский функционер является генеральным директором, приобрела права на показ матчей мирового первенства при участии бывшего генсека ФИФА Жерома Вальке. Ранее появилась информация, что Аль-Хелаифи предоставил Вальке виллу стоимостью € 7 млн в качестве взятки за покупку прав на трансляцию матчей чемпионатов мира.