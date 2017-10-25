В «ПСЖ» футболистам запретили грубо играть против Неймара

Руководство «ПСЖ» запретило футболистам грубо играть против Неймара, который минувшим летом перешёл во французский клуб из «Барселоны». Об этом сообщает Le Parisien. Чтобы убедить бразильца согласиться на трансфер, потребовалось больше, чем финансовые условия.
У 25-летнего футболиста в «ПСЖ» два личных физиотерапевта, которые постоянно следуют за ним. При этом оба должны помогать непосредственно Неймару, вне зависимости от того, что происходит с другими игроками. Также партнёрам по команде запрещено грубо играть против нападающего. Запрет был наложен после стычки между Неймаром и Нелсоном Семеду во время межсезонья.
Бразилец также освобождён от занятий по оборонительной тактике. В добавок Неймару разрешено носить сумку собственного бренда, в то время как игроки «ПСЖ» вынуждены пользоваться сумками с клубной символикой.