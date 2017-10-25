Болельщик, который покажет лучший результат в ГТО, получит приз от Кокорина

«Зенит» и центр тестирования ГТО Василеостровского района Санкт-Петербурга предлагают болельщикам петербургского клуба принять участие во всероссийском физкультурно-спортивном комплексе.
Комплекс тестирования норм «ГТО на Крестовском» включает прыжки в длину, подтягивания, стрельбу, наклоны вперёд и рывки гири. Болельщик, который первым выполнит нормативы, соответствующие достижениям Александра Кокорина, получит в подарок билеты на все домашние матчи сине-бело-голубых до конца 2017 года, сообщает пресс-служба «Зенита».
«ГТО на Крестовском» — комплекс, адаптированный под «Фан-Променад» на стадионе «Санкт-Петербург», будет расположен в холле трибуны «С» на третьем этаже. Каждый желающий может сдать часть нормативов перед домашним матчем 15-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (29 октября), а затем — завершить его в Центре тестирования ГТО Василеостровского района и получить знак отличия.