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Болельщик, который покажет лучший результат в ГТО, получит приз от Кокорина

25 октября 2017, среда. 14:00 Футбол

«Зенит» и центр тестирования ГТО Василеостровского района Санкт-Петербурга предлагают болельщикам петербургского клуба принять участие во всероссийском физкультурно-спортивном комплексе.

Комплекс тестирования норм «ГТО на Крестовском» включает прыжки в длину, подтягивания, стрельбу, наклоны вперёд и рывки гири. Болельщик, который первым выполнит нормативы, соответствующие достижениям Александра Кокорина, получит в подарок билеты на все домашние матчи сине-бело-голубых до конца 2017 года, сообщает пресс-служба «Зенита».

«ГТО на Крестовском» — комплекс, адаптированный под «Фан-Променад» на стадионе «Санкт-Петербург», будет расположен в холле трибуны «С» на третьем этаже. Каждый желающий может сдать часть нормативов перед домашним матчем 15-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (29 октября), а затем — завершить его в Центре тестирования ГТО Василеостровского района и получить знак отличия.

«Зенит» в полном составе начал готовиться к матчу с «Локомотивом»
Источник: Официальный сайт ФК "Зенит" Сообщить об ошибке
Теги
ФК Зенит ФК Локомотив Александр Кокорин Болельщики — Футбол
Новости. Футбол
25 октября 2017, среда
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