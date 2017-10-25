Промес — в расширенном списке сборной Нидерландов на ближайшие матчи

Главный тренер сборной Нидерландов Дик Адвокат обнародовал расширенную заявку из 31 футболиста на ближайшие товарищеские матчи. В национальную команду предварительно приглашён в том числе и полузащитник «Спартака» Квинси Промес.
9 ноября голландцам предстоит сыграть с шотландцами в Абердине, а пять дней спустя подопечные Адвоката встретятся с румынами в Бухаресте. Ожидается, что окончательная заявка будет объявлена в начале ноября.
Полностью список вызванных можно посмотреть в аккаунте сборной Нидерландов в «Твиттере».