Булатов: лишь одна верная тактика для нальчан со «Спартаком» – игра от обороны

Бывший полузащитник «Спартака» Виктор Булатов рассказал о своих ожиданиях от предстоящего матча 1/8 финала Кубка России между московским «Спартаком» и «Спартаком-Нальчик», который состоится 25 октября в Москве.
«Конечно, московский «Спартак» должен выиграть: скажется разница в классе. Он будет играть в свой футбол, тем более это домашний матч с командой второй лиги. Москвичи с первых минут начнут атаковать, расшатывать оборону команды «Спартак-Нальчик». Я думаю, Кубок России для «Спартака» важен, поэтому игроки выйдут оптимальным составом и в полную силу будут атаковать.
Единственная верная тактика для нальчикского «Спартака» – это игра от обороны: постараться перекрыть все зоны москвичам, играть на контратаках. Это всё, что «Спартак-Нальчик» может противопоставить, — сделать ставку на вылет в контратаку плюс стандарты.
Что касается дополнительного выходного у «Спартака-Нальчик» из-за отмены матча с «Ротором-2», то это сильно не скажется на игре. Разница в классе имеет большее значение, нежели выходной у Нальчика. Я думаю, что московский «Спартак» всё равно сильнее, и этот выходной не должен как-то изменить картину. Думаю, они победят со счётом 2:0», — сказал Булатов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марианной Багдасаровой.