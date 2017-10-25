«Арсенал» выиграл у «МС» борьбу за бывшего спортдиректора «Барселоны»

Бывший спортивный директор «Барселоны» Рауль Санллехи продолжит работу в Англии. Специалист находится в шаге от перехода в «Арсенал», который выиграл борьбу за испанца у «Манчестер Сити». Об этом сообщает Football Espana.
Санллехи работал в «Барселоне» с 2008 года и покинул команду минувшим летом. Испанские СМИ сообщают, что Рауль достиг устной договорённости с «Арсеналом», несмотря на серьёзный интерес со стороны «Манчестер Сити», которым руководит бывший тренер «Барселоны» Хосеп Гвардиола.
Рауль Санллехи был одним из людей, которые поспособствовали переходу Неймара в 2013 году из «Сантоса» в «Барселону».
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