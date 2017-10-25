Самедов: «Зенит» не такой сильный, как о нём пишут

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов дал интервью «Фратрии», в котором его спросили, как спартаковцы реагируют на разговоры о том, что «Зенит» новый чемпион.
«Все понимают, что «Зенит» не такой сильный, как о нём пишут. Поражение от «Арсенала» и ничья с «Анжи» подтверждают мои слова», — ответил Самедов.
Александр также рассказал, кого из принципиальных соперников красно-белых для него обыграть важнее: ЦСКА или «Зенит»: «Приятнее «Зенит». Наверняка вы тоже так думаете?»
После 14 туров РФПЛ наверху турнирной таблицы находятся «Локомотив» и «Зенит», в активе которых по 29 очков. «Спартак» набрал 21 очко.
«Уверен, «Спартак» преодолел неудачный отрезок. Мы сыграли вничью с «Ливерпулем», дважды победили в чемпионате и добились восхитительной победы над «Севильей». К сожалению, не смогли взять три очка с «Амкаром». Победа была нам очень нужна, ведь «Зенит» и ЦСКА сыграли по нулям. Знал, что пермяки будут обороняться всей командой. Рассчитывал, что уж один гол, но забьём. Был бы доволен минимальной победой. 23 очка в нашей копилке — было бы супер. И всего шесть очков от первого места. С другой стороны, в конце нам сильно повезло», — заключил Самедов.