Дани Алвес спел и станцевал в своей машине на улице Парижа

Защитник «ПСЖ» Дани Алвес, вернувшийся из Лондона, где он участвовал во вручении наград лучшим футболистам 2017 года по версии ФИФА, устроил небольшое шоу рядом с домашним стадионом своего клуба.
Бразильский футболист открыл крышу своей машины, встал и начал петь и танцевать, что вызвало удивлённую реакцию со стороны проезжавших мимо людей.
Это не первый случай, когда Дани Алвес показывает свои танцевальные способности. Так, будучи игроком «Барселоны», он перед одним из матчей станцевал в гостиничном номере.
Если у вас не отображается видеозапись, её можно посмотреть в «твиттере» Halkbet.