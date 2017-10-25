«Зенит» — пресс-службе УЕФА: Ригони кормим котлетками, макарошками и пюрешкой

«Зенит» в социальной сети отреагировал на сообщение от пресс-службы УЕФА, которая привела статистику полузащитника петербургской команды Эмилиано Ригони.
Аргентинский футболист провёл в текущем розыгрыше Лиги Европы три матча и забил пять мячей, что сподвигло пресс-службу УЕФА задать в адрес «Зенита» вопрос: «Чем вы его кормите?»
В ответ «Зенит» опубликовал видеоролик, в котором дал ответ от лица одного из героев телесериала «Улицы разбитых фонарей»: «Котлетками, макарошками и пюрешкой».
Если у вас не отображается видеозапись, её можно посмотреть в «твиттере» сине-бело-голубых.
Ригони: матч Россия — Аргентина будет похож на тренировки «Зенита» в Петербурге