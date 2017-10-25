Болт может начать футбольную карьеру в составе дортмундской «Боруссии»

Ямайский легкоатлет, восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира Усэйн Болт может начать футбольную карьеру в дортмундской «Боруссии». Об этом сообщает Mirror со ссылкой на Riversport. Ранее 31-летний спортсмен объявил, что намерен в следующем году начать карьеру футболиста.
Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке не исключил, что может предоставить шанс Болту, но должен обсудить этот вариант с техническим спонсором – компанией Puma, которая также является спонсором легкоатлета. Болт также прокомментировал данное известие.
«Это личная цель, мне всё равно, что люди в действительности думают. Я не собираюсь лгать себе. Если я почувствую, что не могу это делать, то забуду об этом. Пока это сон, очередная глава в моей жизни. Через две недели я смогу снова тренироваться и вернуться к былой форме. В «Боруссии» сказали, что двери для меня открыты, так что нужно лишь набрать форму. Для меня это лишь возможность понять, могу ли я бы одним из лучших. Постараюсь сделать всё, что в моих силах», — сказал Болт.